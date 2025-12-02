Secretaria Municipal de Saúde promove terceira oficina natalina para geração de renda a pessoas acometidas pela hanseníase

Publicada em 02/12/2025 às 14h48
A Secretaria Municipal de Saúde realizou, no dia 27 de novembro, a Terceira Oficina Natalina de Geração de Renda voltada a pessoas acometidas pela hanseníase. A atividade aconteceu nas dependências da Faculdade Estácio, em Rolim de Moura, reunindo participantes em um ambiente de aprendizado, acolhimento e fortalecimento de vínculos.
Com foco especial no empoderamento feminino, a oficina teve como objetivo oferecer oportunidades de capacitação para que mulheres atingidas pela hanseníase possam desenvolver habilidades valorizadas no mercado de trabalho, criando alternativas para geração de renda própria e promovendo autonomia financeira.
A capacitação foi ministrada pela terapeuta ocupacional Claudia Junqueira, profissional da Atenção Especializada em Hanseníase de Rolim de Moura. Durante a atividade, as participantes aprenderam técnicas artesanais com temática natalina, que podem ser transformadas em produtos comercializáveis neste período de fim de ano.
A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em apoiar ações que contribuam para a inclusão social, profissionalização e melhoria da qualidade de vida das pessoas acometidas pela hanseníase no município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!