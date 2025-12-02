Sebrae promove workshop de indicadores de performance para fortalecer o planejamento público em Rondônia

Publicada em 02/12/2025 às 15h46
O Sebrae em Rondônia realizou, na última quinta-feira (27), no Braz Buffet, o Workshop Indicadores de Performance. O evento reuniu representantes da SEDEC, SEPOG e SEFIN, além da presença institucional do diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anisío, do diretor técnico Carlos Eduardo Sakagami e do diretor administrativo e financeiro Edson Lemos, sob a mediação do gerente da Unidade de Gestão Estratégica, Samuel Silva de Almeida.
O diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anisío, destacou a relevância do alinhamento institucional. “É importante definirmos nossos indicadores para nossa performance futura, mas também é essencial manter esse diálogo com os entes públicos para adequarmos nossa atuação às vocações e oportunidades de Rondônia. Assim mitigamos gargalos e conseguimos planejar de forma mais assertiva, adequada e exequível”.
O gerente da Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae em Rondônia, Samuel Silva de Almeida, reforçou o papel estratégico do encontro. “A UGE inicia a terceira fase de elaboração do Direcionamento Estratégico 2035 com a realização do Workshop de Gestão de Indicadores do Sebrae Rondônia. O foco é discutir e nivelar métodos e mensurações dos indicadores definidos pelo Sebrae Nacional e levantar indicadores específicos do nosso Estado, para alcançar os objetivos aprovados pela Governança”.
Ele Também acrescentou que essa etapa é determinante para orientar o desempenho institucional. “Como disse William Edwards Deming, ‘não se gerencia o que não se mede’. Essa fase é fundamental para guiar a instituição na geração de resultados, permitindo um monitoramento sistemático das ações e assegurando uma contribuição efetiva para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios em Rondônia”.
Participaram ainda Diego Alan Freitas da Cruz, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), Elizeth Afonso de Mesquita, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), e Kleyve Jorge Brito dos Santos, da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN).
O encontro abriu espaço para debates sobre indicadores bem definidos, planejamento de longo prazo e preparação para o novo cenário tributário brasileiro. O representante da SEPOG, Diego Alan Freitas da Cruz, destacou a importância de compreender o histórico administrativo do Estado. “Quando entendemos os ciclos de governo, conseguimos estruturar políticas públicas mais sólidas e evitar que os mesmos problemas retornem. O planejamento estratégico existe justamente para transformar desafios em objetivos claros e mensuráveis.” Ele lembrou também a relevância da Agência de Planejamento. “Política pública nasce para reduzir o vácuo entre a situação atual e o cenário desejado. Quando medimos bem esse vácuo, planejamos melhor e entregamos mais”.
Diego ressaltou ainda os avanços recentes. “Em três anos, tivemos um aumento de 20% na renda do mercado estadual. Mas desenvolvimento não é só PIB, é qualidade de vida, acesso a serviços e redução das desigualdades. É isso que orienta nossa visão estratégica para o período de 2024 a 2027”.
A participação da Sefin trouxe uma leitura objetiva sobre os impactos da reforma tributária. Para Kleyve Jorge Brito dos Santos, o novo modelo demanda preparo imediato. “A regra mudou, e quem não se preparar vai sentir os efeitos. A arrecadação passa a depender do consumo, e isso altera completamente o equilíbrio das receitas estaduais e municipais.” Ele destacou também a centralidade dos pequenos negócios. “O pequeno movimenta a economia, gera consumo, gera imposto e devolve receita ao Estado mais rápido. Se não olharmos para eles com cuidado, podemos comprometer todo o ciclo econômico”.
Kleyve reforçou ainda que a formalização é um caminho de segurança. “A informalidade cria um passivo silencioso que mais cedo ou mais tarde aparece. Quando o empreendedor se formaliza, ele se protege e evita problemas fiscais no futuro.” Para ele, o momento exige atenção redobrada e clareza nos indicadores. “Os indicadores de hoje não serão os mesmos de amanhã. Eles existem para mostrar onde precisamos ajustar a rota. Estamos entrando em uma nova fase, e teremos que aprender a caminhar de novo”.
A representante da Sedec, Elizeth Afonso de Mesquita, chamou atenção para as especificidades regionais. “A reforma tributária exige um olhar atento para as regiões. Precisamos garantir que os municípios não percam receita e que os pequenos negócios continuem tendo condições de crescer. O desafio é grande, mas é possível com planejamento e monitoramento constante”.
O workshop encerrou reforçando o compromisso do Sebrae e das instituições parceiras com uma gestão pública eficiente, estratégica e preparada para os desafios futuros. O encontro destacou a importância de decisões baseadas em dados e da integração entre Estado, instituições e especialistas para fortalecer o ambiente de desenvolvimento de Rondônia.
