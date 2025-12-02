Sebrae Delas encerra em Pimenta Bueno as atividades de 2025

Publicada em 02/12/2025 às 14h32
O fim de tarde de quarta-feira (26) ganhou outra temperatura em Pimenta Bueno. No ar, aquele clima doce de missão cumprida e futuro pulsando forte. Com mulheres empreendedoras, convidados e imprensa reunidos, o Sebrae Delas encerrou oficialmente as atividades de 2025 na região, celebrando uma edição que alcançou mais de mil participantes entre Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e cidades próximas.
O evento, além de marcar a reta final do projeto neste ciclo, abriu espaço para conversas sinceras, trocas generosas e atividades voltadas às mulheres que comandam negócios e instituições locais. Um encontro feito de vivências, inspiração e reforço à força feminina que move a economia rondoniense.
Elani Satelis, gerente regional do Sebrae em Rondônia, destacou o propósito do programa e o impacto gerado ao longo do ano. Segundo ela, o encerramento coroa um trabalho contínuo de estímulo ao empreendedorismo feminino.
“Estamos encerrando o Sebrae Delas, um projeto que realizamos com muito carinho no Sebrae Rondônia. Nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino e orientar as mulheres empreendedoras. Hoje celebramos um ano inteiro de atividades, com um talk show trazendo três lideranças da nossa cidade para compartilhar suas experiências e formas de conduzir suas equipes. Ao longo de 2025 capacitamos mais de mil mulheres na região de Pimenta Bueno, Espigão e outros municípios. No ano que vem continuamos com o projeto, com muitas novidades para as mulheres da região. Contamos com todos vocês no Sebrae Delas 2026”, afirmou.
Entre as convidadas, a empreendedora Patrícia Pimenta chamou atenção pela fala forte e acolhedora, marcada pelo orgulho da comunidade feminina local.
“Eu, Patrícia Pimenta, estou feliz em poder dividir com essas mulheres uma troca de experiências. Vocês podem se cadastrar no Sebrae para que no ano que vem estejamos juntas novamente, mostrando que nós, mulheres, movimentamos o mundo. Somos empreendedoras, aguerridas e, nesta Rondônia, somos chão de terra batida. Te espero aqui no ano que vem!”, declarou.
