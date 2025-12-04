Sebrae Delas encerra ciclo 2025 com celebração, inspiração e força feminina em Porto Velho

Publicada em 04/12/2025 às 14h43
Evento reuniu empreendedoras, lideranças e representantes do governo para marcar o fim de mais um ano de conexões, capacitação e impacto econômico
O Sebrae Delas 2025 fechou seu ciclo em Porto Velho com um encontro cheio de energia, troca e propósito. Realizado nesta quarta-feira (3), na sede do Sebrae em Rondônia, o evento reuniu mulheres que lideram negócios e instituições locais para celebrar conquistas, reforçar laços e projetar novos caminhos para o empreendedorismo feminino no estado.
A noite teve clima de realização coletiva, com vivências compartilhadas, atividades práticas e conversas que reforçaram porque a força feminina é uma das engrenagens mais potentes da economia rondoniense.
Adriana Duarte, interlocutora do programa Sebrae Delas em Rondônia, abriu o momento com um agradecimento emocionado e direto ao ponto.
"Hoje é dia de celebração, de celebrar as conquistas que alcançamos no ano de 2025. Conectamos sonhos e estratégias que evoluíram para o empreendedorismo feminino. E que venha 2026, queremos vocês novamente conosco, porque vocês fazem parte para que esse movimento cresça".
Pedro Afonso, gerente da Unidade Regional de Porto Velho, reforçou o caráter formativo da iniciativa e o impacto nas lideranças que surgem no Delas.
"Estamos aqui hoje realizando a atividade de encerramento do projeto Sebrae Delas. Como liderar e inspirar diferentes gerações. Uma oportunidade em que o grupo de mulheres empreendedoras do município de Porto Velho se capacita, se qualifica para liderar suas equipes e melhorar seu empreendimento".
Representando o vice-governador de Rondônia, Kívia Vilarim destacou a relevância dos negócios liderados por mulheres no país e a sintonia entre as ações do Estado e do Sebrae.
"Eu venho agradecer e parabenizar o Sebrae pela iniciativa de valorizar os negócios liderados por mulheres, já que a gente sabe que empreendimentos femininos são 48% da fatia dos negócios brasileiros. Destacar o trabalho que o governo do estado e o vice-governador Sérgio Gonçalves também têm feito com a criação de projetos em comum ou projetos aliados aos ideais do Sebrae, como a valorização do empreendedorismo feminino".
A programação seguiu com a participação da palestrante Maila Andrade, que antecipou o conteúdo de sua fala sobre liderança intergeracional, um tema que conversa diretamente com o cenário atual dos negócios.
"Teremos uma palestra sobre como liderar e inspirar diferentes gerações. Uma excelente oportunidade de discutir esse tema com as empreendedoras, com as líderes que estão aqui hoje participando desse lindo evento".
O encontro encerrou não apenas um ciclo, mas também abriu portas para novos caminhos. O Sebrae Delas permanece como uma rede de apoio, orientação e estímulo para mulheres que transformam ideias em impacto, e 2026 já desponta com novas histórias, crescimento e ainda mais força feminina em movimento.
O programa é voltado para despertar e fortalecer a cultura empreendedora das mulheres e foi estruturado em três pilares que colocam em diálogo os saberes, as vivências e a potência feminina aplicada aos negócios.
