Sebrae Delas 2025 encerra ciclo com expectativa e celebração em Cacoal

Publicada em 01/12/2025 às 14h52
O ano de 2025 deixou sua marca no empreendedorismo feminino de Cacoal e região. Dezenas de mulheres participaram das ações do Sebrae Delas em Rondônia, fortalecendo negócios, criando redes e impulsionando histórias que seguem crescendo.
O encerramento do programa aconteceu na noite desta quinta-feira (27), em um restaurante da cidade. O encontro reuniu mulheres que, ao longo do ano, se envolveram em capacitações, mentorias e atividades pensadas para desenvolver competências de gestão, marketing, autoconfiança e liderança.
O Sebrae Delas é realizado em vários municípios do estado e busca estimular o protagonismo feminino no mundo dos negócios, apoiando tanto quem já empreende quanto quem está dando os primeiros passos.
A gerente regional do Sebrae em Cacoal, Thuylla Ribeiro, celebrou o resultado alcançado em 2025. Ela destacou que a jornada foi intensa e repleta de aprendizados, lembrando que o programa aborda temas essenciais para a realidade das empreendedoras. “Hoje é uma noite muito especial entre nós, onde fazemos o encerramento de um ano muito produtivo, cheio de resultado do empreendedorismo feminino em Cacoal. Foram várias mulheres que passaram durante este ano e nos anos anteriores, aprendendo sobre gestão, marketing e principalmente falando sobre posição específica das mulheres; terceira jornada, maternidade e tantas outras coisas que fazem parte do empreendedorismo feminino. Quero continuar fazendo esse trabalho que é sem sombra de dúvidas muito importante para o desenvolvimento, não só do nosso município, mas do nosso país”, afirmou.
A analista técnica do Sebrae em Rondônia, Cíntia Nunes, reforçou a alegria da equipe em concluir mais um ciclo. Para ela, o evento foi mais do que uma confraternização: foi um momento de reconhecer conquistas e fortalecer vínculos. “Hoje é um dia especial para o Sebrae Delas aqui em Cacoal! A gente tá fazendo o último evento do ano, um evento realmente de celebração, de união entre as mulheres, de networking, de parcerias. A gente tá muito feliz de ter realizado tantas ações de êxito durante esse ano. Mulheres de Cacoal tendo sido premiadas a nível estadual. Então, a gente quer realmente chancelar e fechar o ano com chave de ouro. Nosso muito obrigada a todas vocês mulheres que participaram com a gente durante o ano de 2025 e, 2026 tem mais e a gente espera vocês com a gente de novo”, declarou com entusiasmo.
A palestrante convidada, Patrícia Pimenta, trouxe à plateia uma reflexão que conectou inovação e identidade regional. Em sua fala, destacou o papel da tecnologia como ferramenta estratégica para o presente e o futuro. “Com muita satisfação viemos aqui para fechar mais um encontro maravilhoso em Cacoal, cidade do nosso café, falando sobre o Sebrae Delas. Trouxemos o título de mulheres empreendedoras, líderes, e a importância da inteligência artificial para todo esse segmento, fazendo a maturidade do novo com o que já temos, que é a nossa cultura, nossa regionalidade. E você, empreendedora, pronta para mais um desafio? Começa agora os próximos passos, que é 2026”, provocou.
O clima foi de celebração, mas também de horizonte aberto. O Sebrae Delas encerra o ano com histórias fortalecidas e a certeza de que 2026 chega carregando novas oportunidades para quem segue construindo seu negócio com coragem, criatividade e rede.
