“Se eu fosse olhar conforto e status, ficaria no Senado”, diz Marcos Rogério ao admitir que disputar o governo é caminho mais difícil

Publicada em 26/12/2025 às 10h15
PORTO VELHO (RO) - O senador Marcos Rogério (PL) afirmou que permanecer no Senado Federal seria a alternativa mais confortável de sua trajetória política, caso considerasse apenas aspectos pessoais, institucionais e de status. A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira, 26, durante entrevista ao programa Voz de Rondônia, da Plan FM 101,7 de Ji-Paraná, apresentado por Licomédio Pereira.
“Se eu fosse olhar a questão de conforto, de comodidade, daquilo que é melhor pra mim, até a posição social, status, eu ficaria no Senado Federal, um lugar que eu sou respeitado, destacado. Hoje eu tenho um nome, graças a Deus, conhecido em todo o Brasil”, afirmou o parlamentar, ao tratar das especulações sobre uma possível candidatura ao Governo de Rondônia em 2026.
Na mesma linha, Marcos Rogério acrescentou que, do ponto de vista político, a reeleição ao Senado seria um caminho natural e menos desgastante. “Num momento em que, de repente, eu poderia dizer: ‘ah, eu vou ficar em Brasília, vou buscar um novo mandato de senador ali e viver tranquilamente’”, declarou, ressaltando que qualquer decisão futura dependerá de diálogo político e de convicções pessoais.
Durante a entrevista, o senador confirmou que colocou seu nome à disposição do Partido Liberal e de lideranças políticas como pré-candidato ao governo estadual, embora tenha frisado que não se trata de lançamento formal. Segundo ele, a manifestação ocorreu em encontros reservados com prefeitos e vereadores, realizados recentemente em Porto Velho e Ji-Paraná, nos quais avaliou o cenário político e administrativo de Rondônia.
Marcos Rogério dedicou parte significativa da conversa à situação financeira do Estado, afirmando que há preocupação com o equilíbrio fiscal e com o uso de recursos vinculados a fundos específicos. O senador mencionou a utilização de verbas do Proleite, do Funcafé e do Fider para cobrir despesas administrativas, incluindo folha de pagamento, o que, segundo ele, exige atenção quanto à sustentabilidade das políticas públicas. Ao abordar o tema, destacou a importância de preservar programas voltados à agricultura familiar e ao desenvolvimento econômico.
Ao comentar a atuação do governo estadual, o senador fez observações sobre dificuldades enfrentadas em áreas como saúde, segurança pública e infraestrutura, sem personalizar ataques. Segundo ele, há desafios históricos que precisam ser enfrentados com planejamento e responsabilidade. Marcos Rogério citou, por exemplo, a necessidade de reforço no efetivo policial, a modernização da gestão da saúde e a manutenção das rodovias estaduais, ressaltando que se trata de problemas estruturais acumulados ao longo do tempo.
Na área da saúde, o senador relatou preocupação com a capacidade de atendimento da rede estadual e defendeu maior integração entre Estado e municípios. Ele mencionou visitas recentes a unidades hospitalares no interior e afirmou que investimentos e reorganização administrativa são fundamentais para ampliar a oferta de serviços à população.
A entrevista também abordou temas nacionais. Marcos Rogério comentou denúncias envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e o Banco Master, afirmando que o caso merece apuração por parte dos órgãos competentes. Segundo ele, situações dessa natureza devem ser investigadas com o mesmo rigor aplicado a outros agentes públicos, preservando o devido processo legal.
Outro ponto tratado foi o Aeroporto de Ji-Paraná. O senador informou que há recursos garantidos, incluindo emendas de sua autoria, e que o projeto se encontra em fase de licitação. Segundo Marcos Rogério, o cronograma prevê a abertura do processo no início de 2026, com expectativa de assinatura de contrato ainda no primeiro semestre. Ele ressaltou que a obra é estratégica para o desenvolvimento regional e para a atração de investimentos.
Ao longo da entrevista, o parlamentar também fez um balanço de sua atuação em Rondônia, destacando repasses de recursos para os 52 municípios do Estado, com foco em saúde, infraestrutura, agricultura e equipamentos para prefeituras e associações rurais. Em Ji-Paraná, citou investimentos destinados à construção de um novo hospital, ao centro de convenções, à pavimentação urbana e à aquisição de máquinas para o setor produtivo.
Ao final, Marcos Rogério afirmou que qualquer decisão sobre seu futuro político será tomada de forma ponderada. “Não é uma escolha simples. Governar o Estado é enfrentar problemas complexos, diferentes do trabalho legislativo. Por isso, tudo precisa ser feito com responsabilidade”, declarou, reforçando que seguirá dialogando com lideranças e com a população ao longo de 2026.
A entrevista foi concedida na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro, à Plan FM 101,7, no programa Voz de Rondônia, apresentado por Licomédio Pereira, em Ji-Paraná.
