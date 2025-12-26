ELEIÇÕES 2026

“Se eu fosse olhar conforto e status, ficaria no Senado”, diz Marcos Rogério ao admitir que disputar o governo é caminho mais difícil

Em entrevista à Plan FM, senador afirma que reeleição seria opção mais cômoda, critica gestão financeira do Estado, aborda polêmicas nacionais e coloca seu nome à disposição para a sucessão estadual em 2026