Saiba como vai funcionar o Free Flow na BR-364

Publicada em 03/12/2025 às 17h01
A Nova 364, com o objetivo de afastar dúvidas da população sobre o funcionamento do Free Flow, responde aos principais questionamentos ventilados na imprensa e nas redes sociais.
Quais as vantagens do Free Flow?
O Free Flow, sistema de pórticos de cobrança do pedágio eletrônico, será implementado em breve na BR-364, entre Porto Velho e Vilhena. O motorista vai ter a comodidade de passar pelas estruturas ao invés de precisar parar nas praças de pedágio convencionais. Com isso, ganha tempo porque não vai ter fila, segue viagem sem precisar ao menos reduzir a velocidade, ganha também na economia de combustível e de freio. É vantajoso para o meio ambiente, na redução da emissão de gases poluentes. O Free Flow traz ainda tarifas diferenciadas e a facilidade de pagamento por múltiplas plataformas.
O pedágio já está sendo cobrado pela Nova 364?
O início da cobrança do pedágio está condicionado à entrega de trabalhos iniciais como melhorias no pavimento, sinalização e serviços operacionais. A autorização será concedida pela ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Serão quantos pontos de cobrança?
Serão sete pórticos entre Candeias do Jamari até Pimenta Bueno. A localidade será divulgada em breve e poderá ser conferida no site www.nova364.com, pelo aplicativo Nova 364 ou consultada pelo 0800 0364 364.
Como vai funcionar o sistema?
O sistema de pedágio eletrônico é capaz de captar o horário, a passagem e a categoria do veículo. As informações serão direcionadas para o banco de dados que fará a contabilização dos valores a serem pagos pelo veículo.
Não há risco de eu ser cobrado indevidamente?
O sistema possui uma série de redundâncias na leitura das informações que garantem 100% de acurácia no processamento da fatura. Caso haja algum ponto a ser esclarecido, o usuário poderá acionar a concessionária pelo 0800 0364 364.
É necessário fazer algum cadastro?
A recomendação é que o usuário da rodovia faça o cadastro já disponível pelo portal https://
Quais os valores?
Os valores ainda serão definidos e informados de maneira antecipada ao usuário.
Quando vou ter que pagar a passagem?
A passagem deve ser paga até 30 dias do registro.
Como faço para pagar?
É possível pagar pelo aplicativo, no portal https://
Há algum desconto?
Motocicletas estão isentas de tarifa. Veículos com tag têm descontos nas tarifas:
– Auto e Caminhão | DBT – Desconto Básico da Tarifa – 5% de desconto;
– Somente Auto | DUF – Desconto de Usuário Frequente – a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, o usuário passa a receber descontos adicionais e progressivos sobre a última tarifa paga. Quando atingir a 30ª passagem, o valor com desconto se mantém fixo até o fim do mês.
O que acontece se eu não pagar o pedágio?
Se o valor não for pago até 30 dias após a passagem, o usuário poderá ser autuado por evasão de pedágio, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (artigo 209), sujeito a multa R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Mas a concessionária vai cobrar pedágio sem fazer nada na rodovia?
Os investimentos na BR-364, no trecho de Porto Velho a Vilhena, já superam R$ 360 milhões. São recursos alocados na manutenção de pavimento, sinalização, na conservação da faixa de domínio e nos recursos operacionais, a partir da construção de 14 bases operacionais e do Serviço de Atendimento ao Usuário, frota de inspeção, guincho e ambulâncias, além da conectividade 4G que vai eliminar manchas de sinal e garantir pronta-resposta do recurso sempre que necessário.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
