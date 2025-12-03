Rolim de Moura realiza primeira edição da “Ação Rolim Sorridente”

Publicada em 03/12/2025 às 14h44
A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura promoveu, no último sábado, 29 de novembro, a primeira edição da “Ação Rolim Sorridente”, iniciativa voltada ao atendimento odontológico da população. A atividade ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cidade Alta e teve distribuição de 100 senhas, priorizando pacientes que aguardavam na fila por atendimentos de urgência.
A força-tarefa contou com uma equipe composta por cinco cirurgiões-dentistas, dois residentes, seis técnicas em saúde bucal, uma enfermeira, além de dois profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), responsáveis por oferecer suporte às ações.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo principal da ação é reduzir a fila de espera e garantir que pacientes com demandas urgentes recebam atendimento de forma rápida e eficiente. Durante a iniciativa, foram disponibilizados vários procedimentos, como:
• Orientação de saúde bucal
• Restaurações
• Profilaxia e raspagem
• Cirurgias orais menores
A Secretaria informou ainda que novas edições da “Ação Rolim Sorridente” deverão ocorrer nos próximos meses, ampliando o acesso da população aos serviços odontológicos e fortalecendo as políticas públicas de saúde bucal no município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!