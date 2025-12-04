RO-135, na Zona da Mata recebe manutenção do governo em 22 km de extensão

Publicada em 04/12/2025 às 11h00
A RO-135, na Zona da Mata está recebendo do governo de Rondônia os serviços de reconformação de plataforma (patrolamento) e aplicação de revestimento primário (encascalhamento), em 22 quilômetros, no trecho que se estende da RO-267 até o município de Novo Horizonte.
A obra executada pela 7ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Alvorada do Oeste tem foco na melhoria da mobilidade e no fortalecimento da infraestrutura viária para produtores rurais, moradores e transportadores locais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a melhoria das rodovias não se limita apenas ao planejamento, mas ao reflexo direto na rotina da população. “Cada trecho recuperado contribui para que produtores consigam escoar suas produções e que, os cidadãos tenham acesso aos serviços essenciais que precisam,” ressaltou.
22 km de manutenção está sendo executado na RO 135
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes destacou a importância de planejar intervenções com foco na durabilidade. “Executamos serviços que devolvem a trafegabilidade de forma eficiente e sustentável. A reconformação e o revestimento primário são etapas essenciais para preservar a plataforma da rodovia, prevenindo os desgastes e garantindo o uso seguro por mais tempo”.
Segundo o residente da 7ª Residência Regional de Alvorada do Oeste, Carlos Leandro Pereira a RO-135 é essencial para a circulação de bens e serviços na Zona da Mata. “Nossas equipes estão atuando com maquinário adequado e mão de obra especializada para entregar um padrão de qualidade que suporte o fluxo da região, garantindo melhores condições de deslocamento aos motoristas e moradores”, salientou.
Com essas obras, o esperado é que produtores rurais, comerciantes e a população em geral tenham mais facilidade de acesso aos centros urbanos e serviços essenciais, fortalecendo as relações econômicas locais e contribuindo para o desenvolvimento regional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!