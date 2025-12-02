Ressonância de Trump vira alvo de debate após divulgação da Casa Branca

Publicada em 02/12/2025 às 10h14
A Casa Branca colocou fim às especulações sobre a saúde de Donald Trump ao divulgar, nesta segunda-feira, o laudo completo da ressonância magnética realizada no mês passado. O exame vinha sendo alvo de rumores desde que o presidente, de 79 anos, recebeu o diagnóstico de insuficiência venosa crônica, em julho, condição que gerou dúvidas sobre um possível declínio físico ou cognitivo.
O documento, assinado pelo capitão da Marinha Sean Barbabella, médico oficial da presidência, afirma que a ressonância integrou o check-up anual de rotina. Os exames foram direcionados para as regiões cardiovascular e abdominal e, segundo o relatório, não apresentaram qualquer anormalidade. Barbabella descreve Trump como estando em “excelente saúde” e ressalta que órgãos e vasos sanguíneos avaliados têm aparência “muito saudável e bem vascularizada”.
O médico reforça que a investigação por imagem serviu como medida preventiva e não foi motivada por sintomas novos. Ele também declarou que a função cardiovascular do presidente é considerada “perfeitamente normal”, sem sinais de obstruções, inflamações ou alterações estruturais. O mesmo, afirma, foi constatado na região abdominal.
A publicação do laudo ocorre um dia depois de Trump ter protagonizado um momento tenso com repórteres no voo de retorno a Washington. Ao ser questionado se a ressonância teria incluído o cérebro, o presidente se irritou e rebateu mencionando um suposto teste cognitivo recente:
“Não faço ideia. Foi apenas uma ressonância. Não foi no cérebro porque eu fiz um teste cognitivo e tirei nota máxima. Nota perfeita, algo que você não conseguiria fazer”, declarou.
Segundo a Casa Branca, a insuficiência venosa crônica que Trump trata é considerada uma condição comum e benigna, que pode causar desconfortos como dor e inchaço nas pernas, mas não interfere no desempenho de suas funções.
