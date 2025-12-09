Regional Guaporé do SINTERO realiza IV Jantar das/os Aposentadas/os com celebração e reencontros

Publicada em 09/12/2025 às 10h34
No dia 5 de dezembro, a Regional Guaporé do SINTERO realizou o IV Jantar das Aposentadas e Aposentados, em Presidente Médici. O evento reuniu cerca de 120 participantes em uma noite marcada por celebração, sorteios, reencontros e muita alegria.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, esteve presente, acompanhada da diretora da Secretaria de Assuntos Municipais, para prestigiar as aposentadas e os aposentados da regional.
O encontro, já tradicional no calendário da Regional Guaporé, reforça a importância de manter espaços de convivência e valorização para quem dedicou anos de trabalho à educação pública. A direção regional destaca que as aposentadas e os aposentados representam um capítulo fundamental na história da categoria, carregando trajetórias que ajudaram a construir e fortalecer a educação em Rondônia.
Durante o evento, a presidenta Dioneida Castoldi destacou o papel estratégico desse segmento na luta sindical: “As aposentadas e os aposentados têm um lugar central na nossa organização. Foram eles e elas que garantiram avanços, abriram caminhos e nos mostraram que a defesa dos direitos precisa ser permanente. Reencontrar cada um aqui é renovar o compromisso do SINTERO com uma luta que não termina com a aposentadoria. Seguimos juntas e juntos pela valorização de toda a categoria.”
O jantar encerrou o ano em um clima de emoção e pertencimento, lembrando que cada aposentada e cada aposentado carrega uma história que continua iluminando a luta coletiva. Foi uma noite para reconhecer e valorizar quem dedicou a vida à educação e permanece sendo parte essencial da família SINTERO.
