Rede de atendimento à violência contra mulheres é fortalecida pelo governo de Rondôniacom capacitação de mais de mil profissionais

Publicada em 03/12/2025 às 11h22
O governo de Rondônia realizou oficinas de qualificação com foco na proteção e no cuidado às vítimas de violência sexual. Mais de mil profissionais de saúde das regiões de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena de áreas intersetoriais foram capacitados, fortalecendo a rede de atendimento nas sete regiões de saúde do estado.
A ação estratégica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em parceria com o Conselho Estadual de Saúde (CES) e da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU), é destaque nacional e integra o Plano Decenal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2025–2035) e o Plano Estadual de Saúde. Organizada pela Coordenadoria de Atenção Materno-Infantil (CAMI/Sesau) e pela CISMU, a iniciativa busca organizar a linha de cuidado, assegurando um atendimento humanizado, ágil e descentralizado.
Segundo a coordenadora Wanessa Carvalho, o reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo e comprometido. “A política construída está salvando vidas, fortalecendo serviços e posicionando Rondônia como referência nacional. Em menos de dois anos, conseguimos fortalecer as sete regiões de saúde, incluindo a implantação de salas de acolhimento humanizado, como a sala Lilás, em Vilhena.”
Além da qualificação profissional, as oficinas contribuem para a estruturação dos fluxos de atendimento, que envolvem desde a porta de entrada nas unidades de saúde até o acompanhamento especializado. Um dos diferenciais do modelo implementado pela Sesau é a organização do cuidado em três níveis de fluxos, garantindo suporte contínuo à vítima em todas as etapas.
O secretário de Estado da Saúde, Jeferson Rocha, também reforçou o compromisso da gestão. “Estamos fortalecendo uma rede de cuidado que salva vidas. Nosso objetivo é garantir atendimento rápido, humanizado e seguro às vítimas, ampliando o acesso a ações preventivas, como a vacinação contra HPV e a contracepção de emergência. Rondônia avança com responsabilidade, técnica e sensibilidade”, ressaltou.
O planejamento para o próximo ano prevê o monitoramento das redes de enfrentamento à violência contra mulheres e a realização de visitas técnicas aos serviços regionalizados que serão implantados para o atendimento às vítimas.
