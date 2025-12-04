Recital do Som na Leste reúne famílias e emociona público em Porto Velho

Publicada em 04/12/2025 às 12h02
O Teatro Guaporé ganhou um clima especial na noite de quarta-feira (3). Famílias lotaram o espaço para acompanhar o recital de fim de ano do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste, que integra a rede municipal de ensino de Porto Velho. A apresentação, com entrada gratuita, marcou o encerramento das atividades de 2025 e celebrou o crescimento artístico de crianças e jovens atendidos pelo programa.
Entre as famílias presentes estava a professora Elisabete dos Santos, moradora do bairro Mariana. Ela acompanhava, orgulhosa, a apresentação da filha Elisee, de 7 anos, e da sobrinha Emanuelle Ferreira. Antes do evento, Elisabete contou que a filha está vivendo um período delicado após perder o pai há apenas 30 dias. Mesmo assim, a menina subiu ao palco com coragem e sensibilidade, recebendo o apoio da família.
“É uma emoção muito grande. O Som na Leste abre portas para as crianças, ocupa o tempo delas com algo que faz bem. Além da escola, elas encontram aqui cultura, música, dança. Isso ajuda na formação, na autoestima. Hoje me emocionei porque minha filha brilhou e, mesmo com a saudade do pai, minha sobrinha também conseguiu se apresentar”, disse Elisabete.
O diretor do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste, Lucas Naves, comentou que o recital fecha mais um ano de dedicação de alunos e professores. “Estamos finalizando nossas atividades com apresentações muito bonitas. Toda a equipe preparou tudo com carinho. Estão aqui alunos da teoria, da prática e também das turmas da educação integral. É um momento para valorizar o que cada um aprendeu ao longo do ano.”
A diretora de Políticas Educacionais da Semed, Roseli Maria, também esteve presente. Antes de acompanhar a programação do palco, ela explicou a importância do encontro para a comunidade escolar. “Hoje vemos o resultado do trabalho do Centro de Arte Som na Leste. Eles mostram às famílias tudo o que desenvolveram ao longo do semestre. É um evento que acontece no início e no final do ano justamente para que as crianças e os jovens apresentem à comunidade o que conquistaram durante esse período.”
O público acompanhou apresentações de ballet, dança criativa, street dance, canto coral, teatro, violão e guitarra. O palco do Guaporé recebeu desde performances de iniciantes até apresentações de alunos que já avançaram nas técnicas musicais e corporais. Muitos responsáveis se emocionaram ao ver os filhos revelando talentos que surgiram no decorrer do ano.
Entre eles estava Leandra Andrade, dona de casa e moradora do bairro Agenor de Carvalho. Ela assistiu à apresentação do filho, Kauan Leandro, de 11 anos, que participou da coreografia de street dance. “É um prazer enorme ver ele se apresentando aqui. Para uma criança autista, como meu filho, participar dessas atividades faz toda a diferença. Ele aprendeu muito, conviveu com outras crianças, perdeu a timidez. Para nós, é uma alegria grande”, contou.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, acompanhou todo o recital e ressaltou o impacto do projeto na formação das crianças. “O Som na Leste é um espaço que transforma vidas. Aqui, nossos alunos descobrem talentos, fortalecem a autoestima e desenvolvem sensibilidade artística. A arte tem papel fundamental na educação, e ver esse resultado no palco mostra o quanto vale a pena investir nisso. Parabenizo a equipe e cada aluno que participou deste momento.”
O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas artísticas dentro da rede municipal são essenciais para ampliar horizontes. “Muitos alunos encontraram no Som na Leste o primeiro contato com instrumentos, com o palco ou com a dança. E a Prefeitura continuará ampliando atividades que promovam aprendizado, inclusão e cultura”, disse o prefeito.
A programação do recital segue nesta quinta-feira (4), com novas apresentações e a entrega simbólica de certificados dos grupos de flauta transversal, violão, voz e violão, guitarra, teclado, piano, coral e piano com sax. O evento começa às 19h, no mesmo local.
