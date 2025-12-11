Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: O dia em que Porto Velho parou

Publicada em 11/12/2025 às 08h10
Escuras nuvens de temporal ameaçam esta sinistra e estranha cidade. E ainda não é a tão propalada chuva de merda que todos os moradores daqui esperam há décadas. É que mesmo sem chover fezes humanas, a vida por aqui sempre foi regada a bosta. Esgotos escorrendo a céu aberto, falta de água tratada e de saneamento básico, ausência total de arborização, alagamentos quase diários, poços de água potável ao lado de fossas sépticas e muitos ratos e urubus fazendo parte da rotina diária na pior dentre as capitais do país para se viver é o dia a dia e a rotina de nós, infelizes moradores. Parece que as nuvens carrancudas, como num passe de mágica, fizeram a cidade parar totalmente por um dia inteiro como na música de Raul Seixas. Os poderes constituídos da cidade pararam de funcionar e assim a felicidade era geral entre todos os habitantes dessa imunda capital.
As corriqueiras alagações deixaram de existir, apesar da ameaça constante das chuvas torrenciais. O atual e alegre “prefeito Tik Tok”, em uma das suas muitas aparições na internet, prometeu acabar com o sofrimento dos pagadores de IPTU. E tudo era só promessa de político. E mesmo sem ter acesso à água tratada, à mobilidade urbana, esgotos e IDH, os moradores agradeceram e ficaram muito felizes. Os vereadores da cidade deixaram de fazer as “rachadinhas” e naquele insólito dia resolveram todos eles trabalhar de verdade em benefício da população carente. Neste dia, os rondonienses resolveram votar na esquerda, mas sem deixar de serem da direita e da extrema-direita, pois Rondônia e Porto Velho são do agronegócio e das igrejas evangélicas. Então como se justificar que ainda tenha voto ou mesmo até algum eleitor na esquerda? É tudo surreal!
Com a suja cidade totalmente parada, muitas coisas estranhas foram vistas pela população incrédula. Autoridades locais começaram a procurar o “açougue” João Paulo Segundo para poder curar suas muitas doenças. Desembargadores, juízes, deputados estaduais, deputados federais, senadores, o prefeito, os vereadores e até o governador do rincão foram vistos numa fila procurando médicos lá pela zona sul da cidade. Os urubus do Cai N’água faziam voos rasantes em volta não dos muitos esgotos a céu aberto do lugar, mas sobre os prédios do C.P.A., da Assembleia Legislativa e também da Câmara de Vereadores. Jornalistas experientes escreviam textos progressistas conclamando todos a votar só em candidatos de esquerda para tentar mudar a triste situação de servidão e de subserviência em que se vive aqui. E o povão organizado gritava e protestava nas ruas!
“Queremos mais árvores”, era o coro que mais se ouvia. “Queremos mais mobilidade urbana”. “Só vamos participar da Banda do Vai Quem Quer e do Arraial Flor do Maracujá se atenderem às nossas reivindicações”, era o mantra! Mas também havia algumas pessoas gritando que precisavam de um bom e novo hospital de pronto-socorro no Orgulho do Madeira. Neste insólito dia, ninguém prometia construir hospital Built to Suit, pois promessas agora só no próximo ano. E para a alegria de todos, em Porto Velho crianças patinam no gelo depois de escapar das enchentes urbanas causadas pelas fortes chuvas. E tome-lhe WhatsApp! Na cidade parada, a fétida classe política ri enquanto vêm aumentos de energia e no acanhado campo de pouso os voos ficam mais raros e mais caros. E a briga direita X esquerda continua enganando os trouxas eleitores. “Deixem esse hospital público e voltem aos seus bons planos de saúde”. Diremos amém?
*Foi Professor em Porto Velho.
