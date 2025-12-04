Proampe impulsiona pequenos negócios e fortalece a economia em Porto Velho

Publicada em 04/12/2025 às 11h49
O Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Proampe) foi criado com o objetivo de fortalecer empreendedores locais, oferecendo recursos financeiros acessíveis, capacitação e suporte técnico. A iniciativa busca impulsionar pequenos negócios, estimular a geração de renda e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.
A iniciativa oferece linhas de crédito acessíveis, capacitação e apoio técnico e com isso o Proampe tem se consolidado como uma das principais políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. O programa facilita o acesso de micro e pequenos empresários a recursos financeiros, muitas vezes inacessíveis por meio do sistema bancário tradicional, devido a juros elevados ou exigências difíceis de cumprir.
IMPACTO
O Proampe é uma ação do Governo do Estado de Rondônia em parceria com os municípios e instituições financeiras, criado com o objetivo de fornecer microcrédito a pequenos empreendedores e, assim, desenvolver economicamente o estado. Para muitos comerciantes, autônomos e prestadores de serviço, o Proampe significa a chance de investir no próprio negócio, ampliar a produção, reforma ou simplesmente manter as portas abertas em períodos de dificuldade econômica.
Além do crédito facilitado, o programa oferece consultorias, cursos de capacitação e acompanhamento personalizado, permitindo que os empreendedores adquiram conhecimentos em gestão, marketing, finanças e inovação que são ferramentas essenciais para garantir a sustentabilidade dos negócios.
DESENVOLVIMENTO
De acordo com a Prefeitura de Porto Velho, o Proampe tem papel fundamental na geração de empregos e no fortalecimento do comércio local, já que pequenos negócios representam grande parte da economia municipal. Cada empreendimento apoiado contribui para movimentar a cadeia produtiva, gerar postos de trabalho e estimular o consumo dentro do próprio município.
De acordo com a agente de crédito do município, Jaqueline Rego, o programa oferece linhas de crédito acessíveis, permitindo que micro e pequenos empresários consigam o dinheiro necessário para investir em seus negócios. “Ele tem que procurar a Sala do Empreendedor e aqui será orientado os primeiros passos, de uma forma bem simples, sem muitas burocracias para que ele consiga o crédito com o banco”, concluiu.
Em Porto Velho, o empreendedor encontra agentes de crédito prontos para fornecer orientação sobre o Proampe no prédio do Sine Municipal, localizado na Rua General Osório, 81, Centro. O horário de funcionamento é das 07h30 às 13h30.
