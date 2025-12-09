Primeiro beijo de Zé Felipe e Ana Castela vira assunto após revelação do cantor

Publicada em 09/12/2025 às 16h18
Durante participação em um quadro apresentado pelos influenciadores Vetuche e João Victor, Zé Felipe, 27 anos, relembrou como começou seu romance com Ana Castela, 21. O cantor contou que o primeiro beijo do casal aconteceu em Londrina, onde ele mora, durante um encontro na casa de um amigo em comum. Ele preferiu não detalhar a data do episódio.
A revelação rapidamente gerou repercussão nas redes sociais. Nos comentários da publicação, alguns internautas demonstraram desconfiança ao questionar a versão do sertanejo. Uma usuária ironizou dizendo que ele tem “hiperfoco em beijar mulheres em Londrina”, enquanto outra levantou dúvidas lembrando que os dois chegaram a ser fotografados juntos na Disney, período em que Ana ainda estaria se relacionando com o também cantor Gustavo Mioto.
Zé Felipe e Ana Castela oficializaram o namoro no início de outubro e seguem juntos desde então. O casal já lançou duas músicas: “Sua Boca Mente”, parceria recente, e o hit “Roça Roça em Mim”, de 2023.
O sertanejo estava solteiro desde o divórcio com Virginia Fonseca, 26, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
