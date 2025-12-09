Apresentador Marcio Garcia chora morte do cachorro e agradece apoio

Publicada em 09/12/2025 às 16h29
Marcio Garcia utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (9), para comunicar a morte de Dogo, o cão de estimação que acompanhava a família há anos. Em um vídeo emocionado, o apresentador contou que o animal não resistiu durante a madrugada após uma piora no quadro de saúde.
Segundo Marcio, Dogo chegou a apresentar uma breve melhora, mas voltou a enfraquecer pouco depois. Ele explicou que cogitou levá-lo para internação, porém optou por mantê-lo em casa para que não ficasse sozinho em um ambiente estranho. “Passei a noite com ele pertinho de mim”, relatou. Pela manhã, percebeu que o animal havia parado de respirar. “A gente ia começar a quimioterapia hoje, mas ele não resistiu.”
No vídeo, o apresentador agradeceu o carinho dos fãs e contou que a família acaba de receber um novo integrante: Chico, filhote que chegou recentemente e deve ajudar a trazer alegria ao lar. Ele afirmou entender o episódio como parte natural da vida e enviou uma mensagem de agradecimento aos seguidores.
Na legenda da publicação, Marcio compartilhou reflexões sobre o sentimento de culpa por não ter internado o cachorro na noite anterior, mas disse encontrar conforto na fé e no apoio recebido. “Dogo foi um grande amigo, companheiro de todos nós e principalmente do João”, escreveu.
Seguidores e amigos deixaram mensagens de solidariedade, lamentando a perda. Na semana anterior, Marcio já havia revelado o diagnóstico do animal e pedido orações.
