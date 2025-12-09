Record confirma saída de Ticiane Pinheiro após duas décadas na emissora

Publicada em 09/12/2025 às 16h26
Ticiane Pinheiro está oficialmente deixando a Record após duas décadas de colaboração. A emissora confirmou nesta terça-feira (9) que o contrato da apresentadora chegou ao fim e não será renovado. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada em comum acordo e de maneira respeitosa.
A comunicadora encerra assim sua participação fixa no Hoje em Dia, programa do qual fazia parte desde 2015 e que consolidou seu nome na TV aberta. Ao longo dos 20 anos de casa, Ticiane desempenhou diferentes funções e transitou por múltiplos formatos, demonstrando versatilidade ao longo da carreira.
Sua trajetória na Record começou como atriz, em Prova de Amor (2005) e Cidadão Brasileiro (2006). Em seguida, migrou para o entretenimento: comandou ao lado de Karina Bacchi o reality Simple Life: Mudando de Vida, em 2007, participou do sitcom Louca Família e atuou como repórter do Hoje em Dia antes de assumir a apresentação do Programa da Tarde, entre 2012 e 2015.
No anúncio da saída, a emissora agradeceu publicamente pela contribuição da apresentadora ao longo dos anos. “Agradecemos o talento, a parceria e todo o empenho ao longo de sua jornada”, informou o comunicado, desejando sucesso a Ticiane em seus próximos projetos profissionais e pessoais.
