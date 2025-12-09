Servidores entregam centenas de presentes para o Papai Noel dos Correios

Publicada em 09/12/2025 às 16h26
Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Porto Velho participou de maneira ativa da tradicional campanha de Natal dos Correios, ação que integra solidariedade e espírito natalino, beneficiando estudantes da Rede Municipal de Ensino que enviaram cartinhas ao projeto Papai Noel dos Correios.
A entrega oficial dos presentes aconteceu nesta terça-feira (9), no Prédio do Relógio, onde mais de 500 itens arrecadados foram repassados aos Correios para distribuição às crianças contempladas.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a massiva participação dos servidores evidencia o engajamento e a sensibilidade com as famílias atendidas pela rede pública, que precisam — e devem — manter vivo o direito de sonhar.
“Nós buscamos 500 cartas, e nossos servidores, tomados de afeto e carinho, mesmo com as questões que eles próprios enfrentam no dia a dia, entregaram esses presentes para trazer lembrança, esperança e alegria a essas crianças”, destacou o prefeito Léo Moraes.
Para o superintendente estadual dos Correios em Rondônia, Joildo Pereira Nascimento, a parceria institucional com a Prefeitura de Porto Velho fortaleceu de maneira significativa o projeto neste ano.
“Cadastramos sete mil e quinhentas cartas, e a parceria da prefeitura foi muito importante para que a gente consiga chegar à nossa meta, que é atender todas as crianças que escreveram para o Papai Noel dos Correios”, ressaltou Joildo.
A servidora municipal Isadora Estolano descreveu sua participação na ação como uma experiência emocionante, marcada pela oportunidade de transformar o Natal de uma criança.
“A cartinha que eu peguei era de uma criança que pediu um carrinho de controle remoto. Fiquei muito sensibilizada. É um momento de felicidade poder contribuir para um Natal mais especial para uma criança da minha cidade”, comentou.
Os presentes foram recolhidos pelos funcionários dos Correios e serão entregues às crianças beneficiadas pelo projeto.
