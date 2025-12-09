Equipe de Beyoncé aciona medidas legais contra uso de “Survivor” em filme de Bolsonaro

Publicada em 09/12/2025 às 16h21
A equipe de Beyoncé repudiou publicamente o uso da música Survivor, do grupo Destiny’s Child, no teaser do filme Dark Horse, que retrata a facada e a trajetória política de Jair Bolsonaro. A reação foi divulgada nesta segunda-feira (8) por Anderson Nick, coordenador de projetos no Brasil da BeyGood, fundação de filantropia da cantora.
Segundo Nick, a canção foi utilizada sem qualquer autorização, o que levou a equipe da artista a iniciar providências jurídicas para exigir a retirada imediata do conteúdo. Em sua publicação, ele classificou a atitude como indevida e afirmou que as medidas legais já estão em andamento.
O teaser do filme, que viralizou nas redes sociais, intercala trechos da música com cenas do ator americano Jim Caviezel — escalado para interpretar Bolsonaro no longa — e imagens relacionadas à campanha presidencial de 2018. A trilha sonora escolhida causou forte repercussão online, justamente pela associação com um dos maiores sucessos do Destiny’s Child, grupo do qual Beyoncé fazia parte.
