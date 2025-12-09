Economia de Rondônia acumula em 2025 conquistas e recordes de crescimento

Publicada em 09/12/2025 às 16h15
Rondônia tem projeção para fechar 2025 com o terceiro melhor crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o indicativo máximo de que a economia vai bem. O estado amazônico, localizado no Norte do Brasil, chama atenção pelas conquistas econômicas, acumulando a conquista da segunda menor taxa de desemprego do país, recorde em exportações, fortalecimento como polo de negócios com 1.158 indústrias abertas até setembro e o primeiro lugar nacional em apoio a negócios inovadores, reflexo de diversas ações estratégicas do governo de Rondônia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que, nos últimos anos, o estado experimenta um crescimento econômico que o fez se sobressair no país e chega a 2025 com uma das melhores economias do Brasil, e o que torna essa conquista ainda mais valiosa é o fato do estado estar localizado em uma região historicamente menos desenvolvida do Brasil, e ainda assim destacar-se. “O fim da fila no desenvolvimento ficou no passado. Rondônia supera as desvantagens por meio de políticas públicas focadas em soluções que destravam o desenvolvimento, geram oportunidades e bem-estar social.’’
Em 2025, além de fortalecer as ações que vêm dando resultados positivos, o governo de Rondônia também inovou. De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, são várias frentes de ações desenvolvidas para manter a economia do estado em alta.
“As políticas públicas de desenvolvimento econômico estão mudando a história de Rondônia; são várias as possibilidades de ampliação de emprego e renda para a população, desde a capacitação gratuita da população até atração de negócios e aumento da presença dos produtos do estado no mercado internacional”, destacou o secretário da Sedec.
MAIS EMPREGOS
Em 2025, foram mais de 190 mil trabalhadores utilizando a plataforma de empregabilidade do governo de Rondônia, e aumentaram para 6.600 as empresas parceiras, ampliando as oportunidades de trabalho, fortalecendo a economia e a inclusão no mercado formal. Além disso, foram ofertados 71 cursos diferentes entre presencial e Educação a Distância (EaD), além de mais de 2.800 contratações efetivadas.
FEIRA DE EMPREENDEDORES
Os negócios rondonienses também ganham visibilidade e apoio por meio das Feiras de Empreendedores, que têm como objetivo valorizar a cultura local e fomentar a economia rondoniense por meio da divulgação e comercialização de produtos dos setores de gastronomia e artesanato, contemplando ainda o lazer e interação da comunidade. Em 2025, foram realizadas 16 feiras de empreendedores, alcançando uma média de 1.600 empreendedores.
MAIS EXPORTAÇÕES
Por meio de diversas ações, como reativação do Comitê de Comércio Exterior de Rondônia (Comex-RO), Caravana do Agroexportador, missões institucionais, participação no programa Investe Mais Estados, qualificação para reter investimentos nos municípios e rodadas de negócios estratégicas, a Invest Rondônia, Coordenadoria da Sedec responsável pela atração de investimentos e promoção à exportação, ajudou Rondônia a ocupar lugar de destaque no cenário nacional e internacional e ampliar os destinos de exportação de 41 (2019) para 120 (2025).
Além disso, diversificou produtos exportados: de 60 para 295. E como resultado, de janeiro a agosto deste ano, Rondônia alcançou R$ 2,23 bilhões em exportações, tendo a China, Espanha, Turquia, Argélia e México como principais destinos.
SUPORTE FINANCEIRO
O apoio aos negócios ganha reforço no estado com o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe), que ajuda empreendedores com suporte financeiro para que os negócios passem por investimentos. A solicitação de crédito é desburocratizada e a taxa de juros é baixa. Mais de R$ 53,5 milhões de microcrédito foram aprovados por meio do programa em todo o estado até julho de 2025, com 1.142 operações registradas.
PESCA ESPORTIVA
Visualizando o fomento da economia rondoniense, foi lançado em 2025, o Plano de Desenvolvimento do Turismo de Pesca Esportiva em Rondônia, coordenado pela Sedec e a Superintendência Estadual de Turismo (Setur), contemplando os municípios de Porto Velho, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Guajará-Mirim e Pimenta Bueno. O que deve refletir positivamente em diversas atividades econômicas, desde guias e condutores de pesca até agências de turismo, lojas, hospedagem e restaurantes.
PROJEÇÃO
Em evidência como uma das melhores economias, Rondônia projeta mais conquistas para 2026, com um cenário ainda mais favorável para investimentos, competitividade das empresas, geração de empregos e melhora da renda, impulsionando o estado a fortalecer o seu alvo de ser um lugar melhor para viver e trabalhar no Brasil.
