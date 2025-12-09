TRT-14 participa de encontro nacional sobre memória institucional e direitos humanos

Publicada em 09/12/2025 às 16h23
Na quarta edição do evento Diálogos MEMOJUS, promovido pela Rede MEMOJUS Brasil, a coordenadora de Gestão Documental, Arquivo e Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), Raimunda Brito Pedraça, será uma das palestrantes do evento. O encontro ocorre no próximo dia 11 de dezembro, das 10h às 12h, em formato on-line e com emissão de certificado gratuito.
O evento terá como temas centrais “Sustentabilidade e Direitos Humanos: a memória institucional na construção de um futuro comum”, com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13, e “Igualdade de gênero e Justiça do Trabalho”, abordando o ODS 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).
Além de Raimunda Pedraça, participa como convidada a servidora Laylla Lopes, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A mediação será feita por Leiliane Rabelo, servidora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).
A iniciativa é coordenada pelo Grupo de Trabalho 4 – Direitos Humanos e Agenda 2030 da Rede MEMOJUS Brasil e conta com o apoio dos GTs de Capacitação (GT2) e de Inovação (GT5).
A participação da servidora do TRT-14 reforça o compromisso da Justiça do Trabalho com a valorização da memória institucional, a promoção da igualdade e a construção de políticas públicas alinhadas à sustentabilidade e aos direitos fundamentais.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link - https://forms.gle/
Evento: Diálogos MEMOJUS – 4ª edição
Data: 11 de dezembro de 2025 (quinta-feira)
Horário: Das 10h às 12h (horário de Brasília)
Formato: On-line
Inscrição gratuita com certificação: clique aqui
