PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (16) de chuvas intensas no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (16), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para toda a região, com possibilidade de trovoadas isoladas para todos os estados ao longo do dia.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas para quase toda a região, com exceção do norte de Roraima, sul do Amapá e norte do Pará, que devem escapar às precipitações no começo do dia. No Amazonas, norte de Rondônia, sudoeste do Pará e centro-sul de Roraima, as chuvas intensas devem amanhecer já acompanhadas de trovoadas isoladas.
Durante a tarde, as chuvas tomam toda a região, com menor intensidade no norte de Roraima e do Pará, sul do Amapá e extremo-norte do Tocantins. No Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas, sudoeste do Pará e do Tocantins e nordeste do litoral do Pará e do Amapá, as pancadas de chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas. Essas condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre, Rondônia, Tocantins, Amazonas, centro-sul do Pará e extremo-sul de Roraima, além de perigo de chuvas intensas para o Tocantins, norte de Rondônia, faixa central do Amazonas e sul do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
