PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (3) de fortes chuvas no Norte
Por Henrique Fregonasse
Publicada em 03/12/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (3), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas para quase toda a região, exceto para o Amapá.

Pela manhã, a previsão é de possibilidade de chuvas para quase toda a região, com exceção do nordeste do Pará e do Amapá, onde não deve chover. As chuvas devem amanhecer mais intensas e acompanhadas de trovoadas no Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins, centro-sul do Pará e sul de Roraima.

À tarde, as pancadas de chuva com trovoadas se estendem a todo o estado de Roraima e ao noroeste do Pará. Essas condições se mantêm até a noite, com exceção das chuvas que deixam o norte do Pará.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região, com exceção do estado do Amapá e do norte do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Porto Velho e Palmas. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Macapá, Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Geral Tempo
