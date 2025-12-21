PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva neste domingo (21) no Norte

Publicada em 21/12/2025 às 09h30
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (21), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, ao longo do dia, que atingem os estados de Rondônia e Tocantins, do Nordeste a Sudoeste do Pará, de Castanhal até Jacareacanga. A mesma condição afeta o Norte Amazonense, em São Gabriel da Cachoeira, Sudoeste, em Benjamin Constant, e o Sul até o Centro, atingindo a capital, Manaus.
O dia começa com muitas nuvens em toda região, principalmente no estado de Roraima, no Baixo Amazonas, no Pará, e no Sul do Amapá. A possibilidade de chuvas isoladas atinge o Acre, o Norte e Sudoeste Amazonenses e do centro ao sul de Tocantins, como na capital, Palmas.
As pancadas de chuva com trovoadas afetam todo o estado de Rondônia, o Bico do Papagaio, em Tocantins, quase toda extensão do Pará, desde Belém até Itaituba. A mesma condição afeta o Centro e Sul do Amazonas, como nas cidades de Lábrea e Barreirinha.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
