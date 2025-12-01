PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva nesta segunda-feira (1°) no Norte

Publicada em 01/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (1°), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.
O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com predominância no Amapá e do Baixo Amazonas ao Nordeste do Pará.
A possibilidade de chuvas isoladas atinge o Acre, do centro ao sul de Rondônia, o extremo leste de Roraima, como na capital, Boa Vista, o Bico do Papagaio, no Tocantins, e de Monte Alegre a Altamira, no Pará.
As pancadas de chuva se concentram em todo o Amazonas, grande extensão de Roraima e Tocantins, no sudoeste e sudeste paraense e no norte de Rondônia, na capital Porto Velho.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Porto Velho e Palmas. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Macapá, Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
