PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva nesta segunda-feira (1°) no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 01/12/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (1°), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.  

O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com predominância no Amapá e do Baixo Amazonas ao Nordeste do Pará.

A possibilidade de chuvas isoladas atinge o Acre, do centro ao sul de Rondônia, o extremo leste de Roraima, como na capital, Boa Vista, o Bico do Papagaio, no Tocantins, e de Monte Alegre a Altamira, no Pará.

As pancadas de chuva se concentram em todo o Amazonas, grande extensão de Roraima e Tocantins, no sudoeste e sudeste paraense e no norte de Rondônia, na capital Porto Velho.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Porto Velho e Palmas. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Macapá, Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

