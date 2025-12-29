PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva com trovoadas nesta segunda-feira (29) no Norte

Publicada em 29/12/2025 às 0h;0
A previsão do tempo para a Região Norte, nesta segunda-feira (29), é de possibilidade de chuva isolada em todo o estado de Roraima, no extremo norte do Amazonas e no extremo noroeste do Pará.
Pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas são esperadas em quase toda a região. Dessa forma são esperadas em praticamente todo o território do Amazonas e do Pará, além dos estados do Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
