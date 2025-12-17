Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de perigo para chuvas intensas nesta quarta-feira (17)

Em Rondônia, as precipitações alcançam áreas como Porto Velho, Itapuã do Oeste e Vale do Anari. Já no Amazonas, a previsão indica chuva forte ao longo de todo o dia em praticamente todo o estado