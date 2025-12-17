PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de perigo para chuvas intensas nesta quarta-feira (17)

Publicada em 17/12/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em estados da Região Norte nesta quarta-feira. O aviso atinge Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Pará e Amapá. No Acre, a chuva cai com intensidade nos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Porto Acre.
Em Rondônia, as precipitações alcançam áreas como Porto Velho, Itapuã do Oeste e Vale do Anari. Já no Amazonas, a previsão indica chuva forte ao longo de todo o dia em praticamente todo o estado.
No Tocantins, o mesmo padrão se repete, com instabilidade persistente e risco de temporais. No Pará, o alerta também indica possibilidade de chuvas intensas em diversas áreas.
Em Roraima, o tempo varia. Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em municípios como Rorainópolis, São João da Baliza e Caracaraí, enquanto cidades como Mucajaí, Alto Alegre e Cantá devem ter um dia mais estável, com períodos de tempo firme.
No Amapá, a chuva se concentra principalmente na região litorânea.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
