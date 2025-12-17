Com a Operação Tapa-Buracos, Prefeitura de Ji-Paraná recupera ruas danificadas

Publicada em 17/12/2025 às 08h44
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue com os trabalhos de recuperação das ruas da cidade, mesmo no período chuvoso, com a supervisão do prefeito Affonso Cândido (PL). A ação visa restaurar ruas e avenidas que sofreram danos devido às fortes chuvas, proporcionando um tráfego mais seguro e fluido para a população.
Na terça-feira, 16, as equipes de pavimentação concluíram os serviços de tapa-buracos em vários pontos, incluindo a Rua Teresina, entre a Rua Presbítero Honorato Pereira e a Avenida Transcontinental, na esquina da BR com a Rua Teresina, além da Rua Horácio Spadare, entre a Avenida Transcontinental e a Rua Maringá.
O prefeito Affonso Cândido destacou que a operação tapa-buracos continua sendo uma das prioridades da administração municipal. “Nossa equipe trabalha incansavelmente o ano inteiro para garantir que os bairros tenham ruas em boas condições. Sabemos que o período de chuvas dificulta um pouco os trabalhos, mas estamos nos empenhando para a revitalização e até reconstrução, quando necessário, garantindo que a população tenha o direito de ir e vir com segurança e sem prejuízos”, afirmou o prefeito.
Além das ações realizadas no segundo distrito, a Semosp mantém frentes de trabalho em diversos bairros da cidade. As intervenções seguem um cronograma elaborado a partir do mapeamento das vias e das solicitações feitas pelos moradores.
A Prefeitura orienta a população a continuar fazendo suas solicitações de serviços à Semosp, pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161 ou presencialmente na sede da Secretaria.
