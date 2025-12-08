PREVISÃO DO TEMPO: Norte do país tem segunda-feira (8) com acumulados intensos de chuva

Publicada em 08/12/2025 às 07h50
A segunda-feira será marcada por forte instabilidade em toda a Região Norte, com previsão de chuva intensa nos sete estados.
No Amazonas, as precipitações ocorrem em praticamente todas as regiões, com pancadas fortes entre o Centro, Sul e áreas próximas ao Rio Solimões. E no Pará, a instabilidade se espalha pelo território paraense, com chuva volumosa no Centro, Oeste e também em áreas litorâneas.
No Acre, o tempo permanece fechado, com pancadas fortes ao longo do dia, especialmente no Vale do Acre. Em Rondônia, a chuva intensa se concentra entre Porto Velho, região central e áreas próximas à divisa com o Amazonas.
No Amapá, a segunda-feira segue com céu carregado e precipitações expressivas, inclusive no litoral.
No Tocantins, a chuva forte atinge diferentes regiões, com risco de acumulados elevados no Centro e Norte do estado.
E em Roraima, as pancadas de chuva ganham força, principalmente no Centro-Sul, mas atingem todo o estado ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!