PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com pancadas de chuva nesta terça-feira (2) no Norte

Publicada em 02/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (2), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, que afetam quase toda extensão da região, exceto a costa do Pará e o Norte do Amapá.
O alerta é mais intenso para o estado de Roraima, do centro ao leste do Amazonas, o leste de Rondônia, o Bico do Papagaio de Tocantins e do Baixo Amazonas ao Sudeste paraense.
O dia começa com muitas nuvens em toda região, como em todo Amapá e no litoral paraense. As pancadas de chuva com trovoadas isoladas atingem todo o Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins, quase todo o Pará, de Oriximiná até Redenção, e o sul de Roraima. A possibilidade de queda de granizo afeta as proximidades de São Valério, no Tocantins.
No período da tarde e da noite, as chuvas persistem, avançando ao norte de Roraima.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Porto Velho e Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
O que é granizo?
Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
