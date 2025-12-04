PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com pancadas de chuva nesta quinta-feira (4) no Norte

Publicada em 04/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta quinta-feira (4), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, que afetam quase toda extensão de Tocantins e Roraima, uma faixa no Centro Amazonense, na capital Manaus, e uma faixa de Santarém a Santana do Araguaia, no Pará.
O risco é maior para o restante do Amazonas, Acre, Rondônia e no sudoeste paraense, em Altamira.
O dia amanhece com muitas nuvens e pancadas de chuva em todos os sete estados,exceto no litoral paraense e no Amapá, em que a previsão é possibilidade de chuvas isoladas. Pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas atingem Roraima, o norte do Amazonas, do Baixo Amazonas até o Sudeste paraense, o Bico do Papagaio e o extremo sul de Tocantins.
Nos períodos da tarde e da noite, as pancadas com trovoadas isoladas ganham força e avançam nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e o Sul e Sudeste do Pará. Em Roraima, o tempo é de pancadas, como também no restante do Pará e no Amapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
