Premiada pelo uso de tecnologia, Procuradoria-Geral de Rondônia atrai discussão nacional sobre IA

Publicada em 04/12/2025 às 11h45
A Procuradoria Geral do Estado (PGE-RO), premiada pelo uso de tecnologias, deu início à VI Conferência PGE-RO + Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação (Enastic Procuradorias), na quarta-feira (3), em Porto Velho. O evento, que se estende até esta sexta-feira (5), atrai especialistas de vários cantos do Brasil para debater a transformação digital na advocacia pública, para melhor defesa das políticas públicas do governo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa ajudam a impulsionar a inovação no setor público, dar mais celeridade à tomada de decisões, melhor uso dos recursos públicos e eficiência à prestação de serviço aos cidadãos. “O governo de Rondônia está atento às melhores práticas adotadas no país para ter um serviço público cada vez mais eficiente em beneficiar a população com obras, programas, projetos e serviços”, salientou.
O procurador-geral da PGE-RO, Thiago Alencar, ressaltou que o encontro é estratégico para discutir o uso de Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias emergentes na atuação jurídica e administrativa da Procuradoria e compartilhou o bom desempenho rondoniense. “Quero agradecer a todos os procuradores e servidores que contribuíram para que os sistemas usados pela PGE-RO, kanoê e Mapinguari, sejam reconhecidos como cases de sucesso no Brasil. A PGE de Rondônia está entre as três que mais avançaram em tecnologia no país, e o nosso desejo com esse evento é avançar no acesso às melhores tecnologias disponíveis no mundo para a entrega de políticas públicas eficientes para população.”
ABERTURA
Ademir Piccoli – advogado e presidente da presidente do J.Ex.:
A abertura da conferência foi marcada por palestras sobre temas estratégicos e relevantes para o futuro da Justiça: “Inovação e Transformação no Ecossistema de Justiça”, com o presidente do J.Ex. ( Movimento de inovação que visa preparar as instituições e as pessoas para a Justiça do futuro) e advogado, Ademir Piccoli; e “Os Riscos do Uso de Agentes Públicos Digitais”, com o procurador do estado de Rondônia, Fábio Santos.
“O uso da tecnologia é um caminho sem volta e cabe a nós construirmos o melhor caminho possível para a advocacia do Brasil por meio dessa troca interinstitucional. Desde 2023, a IA, que antes estava mais presente na rotina dos profissionais da área da tecnologia, entrou em todos os setores. A tecnologia deve ser uma ferramenta adequada ao uso ético e precisa ser compreendida como um apoio ao trabalho para gerar resultados de evolução, possibilitando uma atuação que, em menos tempo, seja mais estratégica e que entregue uma melhor experiência para o cidadão.
Fábio Santos — procurador do estado de Rondônia
“Compartilho do entusiasmo, mas também compartilho a preocupação no uso da tecnologia da administração pública. Observamos que estamos mergulhados atualmente na publicidade das potencialidades da IA, mas é preciso se atentar que ela não é uma solução mágica. Aí entra a nossa preocupação de que o ato administrativo não seja completamente automatizado, ou seja, resolvido por um agente público digital, a IA, mas sim que haja a participação do agente público humano com uma revisão crítica do que foi gerado pela inteligência artificial.”
Programação do 2º dia
4/12, quinta-feira
| 8h-8h30 | Credenciamento |
| 8h30-9h | Bate-papo Exponencial: Educação corporativa como motor de transformação digital |
| 9h-10h | Keynote: Inovação na velocidade da IA, com Augusto Niche |
| 10h-10h15 | Especialistas de Mercado: Soluções IA e PGEs |
| 10h15-10h45 | Palestra: Ecossistema tecnológico da PGE-RO, com Fábio de Sousa |
| 10h45-11h15 | Coffee Break |
| 11h15-12h | Painel: IA e Administração Pública, com Cássio Souza, Edson Pontes e Thiago Alencar |
| 12h-12h15 | Palestra: JustAI: Construindo a Justiça do Futuro a Partir da sua Origem, com Mateus Lisboa |
| 12h15-12h45 | Palestra: Do invisível ao inadiável: a nova era da saúde mental, com Andressa Roveda |
| 12h45-14h | Intervalo para almoço |
| 14h30-15h | Palestra: Inovação, tecnologia e acesso à justiça, com Paulo Mendes |
| 15h-15h20 | Palestra: Institucionalização da IA, com Djalma Cossão Neto |
| 15h20-16h | Palestra: Inovação e produtos digitais, com Cinara Vila |
| 16h-16h20 | Palestra: Provas Digitais e IA, com Bernardo de Azevedo |
| 16h20-16h50 | Intervalo para coffee break |
| 16h50-17h30 | Painel: Transformação Digital e Governança de TI, com Robert Rosa e Ângela Carmen |
| 17h30-18h15 | Painel: O Futuro da Tecnologia no Ecossistema de Justiça, com Thiago Alencar, Jarbas Sampaio, Johnny Clemes e Ademir Piccoli |
| 18h15 | Encerramento do evento |
Programação do último dia
4/12, sexta-feira | Manhã
| 5h30 | J.Ex Run – Espaço Alternativo |
| 8h-8h30 | Credenciamento |
| 8h30-9h | Bate-papo Exponencial: Educação corporativa como motor de transformação digital |
| 9h-9h45 | Keynote: Inteligência Artificial na Prática, com Leandro Mattos |
| 9h45-10h15 | Palestra: Liderança Humanizada na Justiça do Futuro, com Johnny Clemes |
| 10h15-10h45 | Palestra: Ecossistema de inovação na PGE/SP, com Gustavo Abreu e Igor Rocha |
| 10h45-11h15 | Coffee Break |
| 11h15-11h45 | Palestra: Perspectivas de futuro para além de 2026, com Luís Vale |
| 11h45-12h30 | Palestra: O impacto da IA na atuação do procurador, com David Montalvão |
| 12h30 | Encerramento do evento
