Prefeitura relaiza ajustes da ornamentação e acabamentos na praça Nilo Paulo Balbinot

Publicada em 04/12/2025 às 15h12
A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot está ganhando vida novamente, e cada detalhe que está sendo finalizado carrega um significado especial: este espaço é do povo e para o povo.
A prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da SEMOD e SEMELC, está nos últimos ajustes da ornamentação e na conclusão dos acabamentos, preparando um ambiente acolhedor, bonito e cheio de identidade para receber nossas famílias. A reforma desta praça representa mais que obra, representa cuidado com a cidade, valorização da convivência comunitária e orgulho por aquilo que construímos juntos.
Em poucos dias, este lugar que faz parte da nossa história será reinaugurado e entregue totalmente revitalizado, com decoração natalina especial para celebrar o espírito de união que define nossa gente.
A nova praça está chegando, Espigão. Um espaço renovado, pensado com carinho e feito para todos. Vem aí um novo capítulo para nosso ponto de encontro
