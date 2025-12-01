Prefeitura reforça modernização no atendimento e divulga novo horário da Semfaz

Publicada em 01/12/2025 às 14h39
A Prefeitura de Vilhena publicou o Decreto nº 65.965/2025, que oficializa a alteração no horário de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz). A partir de 1º de dezembro, o expediente ao público passa a ser das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.
A mudança foi possibilitada graças ao avanço contínuo da informatização da secretaria, que ao longo de 2025 ampliou o uso de ferramentas digitais e modernizou seus processos internos. Entre as melhorias implementadas estão o protocolo eletrônico, o atendimento on-line, a emissão digital de guias e certidões, o sistema integrado de arrecadação e os canais de comunicação remota, como SMS e WhatsApp, que permitem envio automático de avisos e orientações fiscais.
Para utilizar o recurso, basta salvar o número (69) 3919-7011 nos contatos e enviar uma mensagem com a palavra “Oi”. Em seguida, o contribuinte deve informar o CPF ou CNPJ para ter acesso a um menu interativo que direciona, de forma simples e rápida, aos serviços desejados.
Ao todo, o sistema oferece 12 categorias de atendimento, incluindo: IPTU, ISS, negociação de débitos, ITBI, atualização de titularidade de imóveis, emissão de certidões, Nota Fiscal Eletrônica (ISS), não incidência de IPTU para atividade rural, isenção de IPTU, imunidades, restituição de valores, defesa/recurso à Fazenda, baixa ou suspensão do cadastro mobiliário e cancelamento de dívida. O chatbot realiza o primeiro atendimento e, quando necessário, o contribuinte pode solicitar o encaminhamento para um atendente do setor responsável.
Essas iniciativas reduziram a necessidade de deslocamento do contribuinte e otimizaram o tempo de serviço, garantindo que a secretaria mantivesse a qualidade do atendimento mesmo com expediente reduzido. O decreto destaca que a jornada de 6 horas diárias racionaliza a força de trabalho, aumenta a produtividade e melhora o fluxo de processos internos, sem prejuízo ao cidadão.
Para o prefeito Flori Cordeiro, a medida também reflete um movimento estratégico da administração municipal em direção à modernização da gestão pública e ao uso eficiente da tecnologia. Dessa forma, a Prefeitura sinaliza que outras secretarias que investirem em informatização e digitalização poderão, no futuro, seguir o mesmo caminho, adequando suas cargas horárias conforme a evolução dos serviços prestados.
