GUAJARÁ-MIRIM

Prefeitura recebe novos equipamentos para Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Essa ação integra o Termo de Cooperação 0123 – OPAS/Ministério da Saúde/AGEVISA, que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura e as ações estratégicas de vigilância em saúde