Prefeitura recebe novos equipamentos para Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
Por ASSESSORIA
Publicada em 04/12/2025 às 15h06
No dia 02/12/2025, foram entregues novos equipamentos ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Guajará-Mirim. A iniciativa reforça a vigilância em saúde na região de fronteira e amplia a capacidade de resposta a emergências epidemiológicas no município.

Essa ação integra o Termo de Cooperação 0123 – OPAS/Ministério da Saúde/AGEVISA, que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura e as ações estratégicas de vigilância em saúde no estado de Rondônia.

 Mais estrutura.
 Mais agilidade.
 Mais proteção para a nossa população fronteiriça.

Geral GUAJARÁ-MIRIM
