Prefeitura recebe medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças

A Prefeitura de Pimenta Bueno recebeu da Câmara dos Deputados a Medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças, em reconhecimento ao destaque do município no combate ao analfabetismo escolar. A entrega ocorreu no dia 17 de dezembro de 2025, durante sessão solene realizada no Plenário Ulysses Guimarães, em Brasília - DF.
Pimenta Bueno esteve entre os três municípios de Rondônia selecionados para a premiação, que reconhece gestores municipais pelos resultados alcançados na alfabetização infantil. A honraria evidencia o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à educação básica e à garantia da alfabetização das crianças na idade adequada.
A escolha dos municípios é baseada no Indicador Criança Alfabetizada (ICA), elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O indicador avalia a qualidade da alfabetização nas redes municipais de ensino e classifica os municípios de cada estado de acordo com o desempenho obtido.
A conquista reafirma o compromisso da Prefeitura de Pimenta Bueno com a educação pública de qualidade, fortalecendo ações e políticas voltadas à alfabetização na idade certa.
