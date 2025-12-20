Prefeitura realiza grande Festa de Natal com programação gratuita para toda a população

Publicada em 20/12/2025 às 09h20
A Prefeitura promove, nesta semana, uma grande Festa de Natal voltada às famílias do município, com uma programação especial repleta de lazer, solidariedade e integração social. A ação é idealizada pelo prefeito Flori, que tem reforçado o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas ao bem-estar social e à valorização das famílias vilhenenses.
O evento terá início a partir das 14h, com transporte gratuito disponível: ônibus começarão a buscar a população a partir das 13h, garantindo o acesso de todos aos locais da festividade.
A estrutura preparada é uma das maiores já realizadas pelo município. Serão distribuídos 10 mil cachorros-quentes, 10 mil picolés, 5 mil brinquedos e 2 mil litros de refrigerantes. Além disso, haverá pipoca e algodão-doce durante toda a tarde, garantindo a diversão das crianças.
Para o lazer infantil, a programação contará com 12 pula-pulas, além de diversos brinquedos infláveis, transformando o espaço em um grande parque recreativo gratuito. Também está previsto o sorteio de brindes ao longo do evento.
A ação social é outro ponto alto da festa. Ao todo, 1.000 cestas básicas serão entregues às famílias previamente cadastradas, que já retiraram as fichas, reforçando o cuidado da administração municipal com as famílias em situação de vulnerabilidade.
Segundo o prefeito Flori, a Festa de Natal simboliza mais do que uma comemoração. “É um momento de levar alegria, dignidade e esperança às famílias de Vilhena, especialmente às crianças. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e fazer com que o Natal seja um tempo de união e solidariedade”, destacou.
O evento é aberto ao público e promete marcar o Natal da cidade como um dos maiores já promovidos pela atual gestão municipal.
