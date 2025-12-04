Prefeitura realiza encontro Amazônico de regência de bandas e fanfarras

Publicada em 04/12/2025 às 11h20
Após anos esquecida, a música de bandas e fanfarras em Porto Velho vive um novo momento a partir de agora. A cidade se transforma em palco de tradição, técnica e emoção com a primeira edição do Encontro Amazônico de Regência de Bandas e Fanfarras, reunindo músicos, regentes, estudantes e apreciadores da música de várias regiões.
O encontro reúne 40 alunos e acontece na sala da Banda de Música da Polícia Militar, local que oferece toda a infraestrutura necessária para oficinas, ensaios e atividades formativas. O encontro, que destaca a importância das bandas e fanfarras como ferramentas de educação, disciplina e formação cidadã, conta com a presença especial do maestro e professor Dr. Marcos Araújo, referência nacional em regência e educação musical.
O maestro Marcos Araújo trouxe ao encontro sua experiência de 29 anos em regência em São Paulo, e em Porto Velho oferece aos participantes orientações sobre técnica musical, cadência, sincronismo, harmonia e diversos outros tópicos. “O maestro é esse interprete, é quele que que carrega a missão de fazer aquilo que alguém idealizou ao compor uma obra. A atitude da prefeitura, é uma atitude de vanguarda com esse evento”, concluiu.
VALORIZAÇÃO DAS BANDAS E FANFARRAS
O evento é realizado pela prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) em parceria com a Polícia Militar de Rondônia. O Tenente PM Ferraz, Comandante da Banda de Música do Estado de Rondônia, disse que o encontro funciona como um festival. “Temos a parte teórica pela manhã e na parte da noite o participante tem a oportunidade de reger a banda sinfônica. É muito importante essa parceria com a prefeitura, porque o sonho do prefeito Léo Moraes é montar uma orquestra municipal”, finalizou o comandante.
O encontro conta também com a participação de representantes de outros locais. O Sargento Carlos Alexandre é componente da Banda de Música da Polícia Militar do Acre, e fez questão de participar do encontro. “Momento esse que está sendo de muito aprendizado para nós e repassaremos não apenas para nossa banda e também para os alunos dos projetos que participamos”.
O Encontro Amazônico de Regência de Bandas e Fanfarras terá seu grande encerramento no próximo sábado (06), às 19h, no Parque da Cidade, com uma apresentação especial. O espetáculo promete reunir músicos de diferentes regiões, celebrar a tradição das bandas e fanfarras da Amazônia e proporcionar ao público uma noite de emoção, música e integração cultural.
