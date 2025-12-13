Prefeitura prorroga inscrições de processo seletivo até a próxima segunda-feira (15)
Por Assessoria
Publicada em 13/12/2025 às 08h25
As inscrições do processo seletivo aberto pela Prefeitura de Jaru para contratação temporária de profissionais de diversas áreas foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (15). O certame tem como objetivo preencher vagas nos cargos de médico pediatra, médico psiquiatra, cozinheiro, zelador, borracheiro, vigilante e eletricista de veículo leve/pesado/máquinas.

O processo seletivo será de caráter classificatório, por meio de análise curricular. As inscrições são feitas exclusivamente por meio eletrônico.

ACESSE O LINK ABAIXO E FAÇA SUA INSCRIÇÃO 

https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/testeseletivo/index.php?link=modulos/testeseletivo/frminscricao&id=63

