Prefeitura promove festa “Natal Feliz” e reúne milhares de famílias no Parque de Exposições

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou no último sábado, 20, a tradicional festa de fim de ano “Natal Feliz”. O evento aconteceu às 14h, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, reunindo um grande público.
A iniciativa teve como objetivo promover a integração social, fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de proporcionar momentos de lazer e acolhimento às famílias vilhenenses.
De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Nilcemar Dias, a ação contemplou a distribuição de 5 mil brinquedos, além de alimentação gratuita para os participantes, com cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, picolé e refrigerante.
O espaço também foi preparado especialmente para as crianças, com brinquedos infláveis, pula-pula e carrinho de rolimã, garantindo diversão ao longo de toda a tarde.
Além das atividades recreativas, o evento contou com o sorteio de mais de 100 brindes para as famílias presentes e a entrega de mil cestas básicas natalinas, destinadas exclusivamente às famílias previamente cadastradas junto à Semas e aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
A Semas destacou ainda que a mesma programação do “Natal Feliz” também foi realizada para os moradores dos distritos de São Lourenço e Nova Conquista, localizados na área rural de Vilhena, garantindo que as ações de assistência social alcançassem também as famílias que residem fora da zona urbana do município.
As fotos do evento estão disponíveis no link:https://drive.google.com/drive/folders/1sCeB8hC7aJVNK6e2FLTHlQ8AKm9eq8TM?usp=sharing
