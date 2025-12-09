Prefeitura promove capacitação em Sala Vermelha para fortalecer atendimento a pacientes críticos

Publicada em 09/12/2025 às 14h20
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reafirma seu compromisso com a qualificação permanente dos profissionais da rede municipal ao viabilizar a Capacitação em Sala Vermelha – Atendimento ao Paciente Crítico, em parceria com o Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (IESPRO).
A formação realizada em Ji-Paraná, no formato presencial, teórico e prático, com carga horária de 20 horas, voltada para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, 30 servidores da rede municipal de saúde participarão da capacitação.
A Sala Vermelha é considerada o setor de maior complexidade no ambiente hospitalar, destinado ao atendimento e estabilização de pacientes em estado grave. Diante do aumento da demanda por atendimentos de urgência e da complexidade dos casos, a gestão municipal vem fortalecendo ações estratégicas de capacitação para garantir respostas rápidas, seguras e padronizadas.
Durante a formação, os profissionais serão capacitados para:
• Reconhecer sinais de instabilidade clínica;
• Aplicar protocolos como o XABCDE;
• Executar intervenções de suporte avançado de vida;
• Monitorar e interpretar sinais vitais;
• Atuar de forma integrada em equipe;
• Participar de simulações realísticas de atendimentos críticos.
A programação contempla temas como trauma e politrauma, emergências cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, manejo de vias aéreas, parada cardiorrespiratória, monitorização hemodinâmica, além de atualizações das diretrizes da American Heart Association (AHA).
O curso conta com coordenação da enfermeira Cristiane Oliveira Secundo, elaboração do projeto pelo técnico de enfermagem Adenilson Amaral de Oliveira, e instrução de profissionais com ampla experiência na área.
Para a Prefeitura de Ji-Paraná, investir na qualificação das equipes é investir diretamente na vida da população. A gestão municipal segue trabalhando para fortalecer a rede de urgência e emergência, garantindo atendimento cada vez mais ágil, humanizado e eficiente aos ji-paranaenses.
