Prefeitura promove capacitação em Sala Vermelha para fortalecer atendimento a pacientes críticos
Por ASSESSORIA
Publicada em 09/12/2025 às 14h20
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reafirma seu compromisso com a qualificação permanente dos profissionais da rede municipal ao viabilizar a Capacitação em Sala Vermelha – Atendimento ao Paciente Crítico, em parceria com o Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (IESPRO).

A formação realizada em Ji-Paraná, no formato presencial, teórico e prático, com carga horária de 20 horas, voltada para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, 30 servidores da rede municipal de saúde participarão da capacitação.

A Sala Vermelha é considerada o setor de maior complexidade no ambiente hospitalar, destinado ao atendimento e estabilização de pacientes em estado grave. Diante do aumento da demanda por atendimentos de urgência e da complexidade dos casos, a gestão municipal vem fortalecendo ações estratégicas de capacitação para garantir respostas rápidas, seguras e padronizadas.

 

Durante a formação, os profissionais serão capacitados para:

                •             Reconhecer sinais de instabilidade clínica;

                •             Aplicar protocolos como o XABCDE;

                •             Executar intervenções de suporte avançado de vida;

                •             Monitorar e interpretar sinais vitais;

                •             Atuar de forma integrada em equipe;

                •             Participar de simulações realísticas de atendimentos críticos.

A programação contempla temas como trauma e politrauma, emergências cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, manejo de vias aéreas, parada cardiorrespiratória, monitorização hemodinâmica, além de atualizações das diretrizes da American Heart Association (AHA).

O curso conta com coordenação da enfermeira Cristiane Oliveira Secundo, elaboração do projeto pelo técnico de enfermagem Adenilson Amaral de Oliveira, e instrução de profissionais com ampla experiência na área.

Para a Prefeitura de Ji-Paraná, investir na qualificação das equipes é investir diretamente na vida da população. A gestão municipal segue trabalhando para fortalecer a rede de urgência e emergência, garantindo atendimento cada vez mais ágil, humanizado e eficiente aos ji-paranaenses.

