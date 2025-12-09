Prefeitura participa da cerimônia de entrega dos Certificados de Transparência e do encerramento do PNTP

Publicada em 09/12/2025 às 15h03
Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura Municipal de Ariquemes participou da cerimônia de entrega dos Certificados de Transparência e do encerramento do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) – ciclo 2025, evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), no Auditório do Tribunal, em Porto Velho.
Pelo terceiro ano consecutivo, Ariquemes foi agraciada com o Selo Diamante de Transparência, a mais elevada classificação concedida pelo programa. O reconhecimento reafirma o compromisso da gestão municipal com a publicidade dos atos administrativos, o acesso facilitado às informações públicas e a promoção do controle social, em conformidade com os princípios da administração pública e as diretrizes de governança adotadas pelo município.
A conquista do Selo Diamante é resultado do trabalho integrado de diversas equipes, da modernização contínua dos portais e sistemas de transparência e da dedicação em assegurar ao cidadão o direito de acompanhar, de forma clara e acessível, a aplicação dos recursos públicos.
A Prefeitura de Ariquemes reforça seu compromisso em manter e aprimorar esse padrão de excelência, fortalecendo práticas de transparência, e responsabilidade pública, em benefício de uma gestão participativa e alinhada aos interesses da sociedade.
