Prefeitura monitora e age após fortes chuvas da madrugada desta quarta-feira

Publicada em 03/12/2025 às 09h45
Na manhã desta quarta-feira (03/12), após as intensas chuvas que atingiram o município durante a madrugada, o prefeito esteve em campo acompanhado pela equipe da Defesa Civil para vistoriar diversos pontos críticos afetados pelo grande volume de água.
Durante as visitas, foram identificados locais que demandam reparos emergenciais, tanto na área urbana quanto na zona rural. A Defesa Civil já iniciou a elaboração dos relatórios técnicos que irão orientar as equipes da prefeitura nas ações de recuperação, reforço e prevenção de novos danos.
O prefeito destacou que a proteção da população é prioridade absoluta:
“Estamos acompanhando de perto cada ponto afetado. Nossa equipe está mobilizada desde as primeiras horas da manhã para garantir segurança, assistência e agilidade na resposta. A prefeitura não mede esforços quando se trata de cuidar dos nossos cidadãos.”
As equipes seguem de prontidão e novas intervenções serão realizadas ao longo do dia para restabelecer a normalidade e reforçar estruturas vulneráveis. A administração reforça ainda que qualquer ocorrência deve ser reportada imediatamente aos canais oficiais para agilizar o atendimento.
