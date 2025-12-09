Prefeitura intensifica ações de prevenção com limpeza dos córregos

Por ASSESSORIA
Publicada em 09/12/2025 às 09h26
Nesta segunda-feira, 08/12, a SEMADER deu início aos serviços de limpeza dos córregos que cortam nossa cidade. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAME) e atende a uma recomendação da Defesa Civil, que identificou acúmulo de mato e assoreamento em vários trechos durante vistoria recente.
O trabalho tem como objetivo garantir o escoamento adequado da água, reduzir riscos de alagamentos e proteger as famílias neste período de chuvas intensas.
Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste voltada à prevenção e ao cuidado com a população, reforçando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos.
