Prefeitura intensifica ações de manutenção viária e avança na operação de tapa-buracos

Publicada em 01/12/2025 às 08h49
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início nesta segunda-feira (1º) a mais uma etapa da operação tapa-buracos, conforme diretriz estabelecida pelo prefeito Affonso Cândido (PL). A iniciativa visa assegurar a conservação do pavimento asfáltico e aprimorar as condições de circulação nas ruas e avenidas, especialmente naquelas que compõem importantes corredores de tráfego.
As equipes técnicas da Semosp executam os serviços nos seguintes logradouros: Avenida Marechal Rondon, no trecho compreendido entre as ruas 6 de Maio e Mato Grosso, bairro Centro; Rua São João, entre as ruas Mato Grosso e Almirante Barroso; Rua Mato Grosso, entre a Avenida JK e a Rua Dom Bosco, bairro Casa Preta; Rua Mato Grosso, entre a Rua Dom Bosco e a Rua Machado de Assis, bairro Parque São Pedro; Rua Castanheira (T-22), no cruzamento com a Rua São Paulo, bairro Nova Brasília.
O prefeito Affonso Cândido esclarece que os trabalhos são realizados de segunda a sexta-feira, sendo suspensos apenas em dias chuvosos, uma vez que a umidade impede a adequada fixação da massa asfáltica ao pavimento existente. “Por meio da operação tapa-buracos, buscamos corrigir danos que se formam diariamente nas ruas e avenidas, agravados pelas intensas chuvas registradas nos últimos dias”, ressaltou.
A gestão municipal informa que a definição das vias prioritárias ocorre a partir de diagnóstico elaborado pela equipe de planejamento da Semosp, em consonância com o cronograma de manutenção e com as solicitações encaminhadas pelos canais oficiais da Prefeitura.
Ainda segundo o chefe do Executivo, nos trechos cujo pavimento apresenta deterioração acentuada, impossibilitando a correção por meio do tapa-buracos, será executado o serviço de recapeamento, com a aplicação de novas camadas de asfalto, garantindo maior durabilidade e segurança ao tráfego.
