Prefeitura injeta R$ 12 milhões na economia local com pagamento da folha dentro do mês

Publicada em 01/12/2025 às 08h23
A Prefeitura de Rolim de Moura anunciou o pagamento da folha salarial de novembro dentro do mês trabalhado, garantindo a circulação de R$ 12 milhões na economia do município. O valor, destacado no informe oficial, reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e o fortalecimento do comércio local.
Ao manter o pagamento em dia, a gestão municipal estimula diretamente o fluxo financeiro da cidade. O montante movimenta diversos setores, como comércio, serviços, alimentação, transportes e pequenos empreendimentos, contribuindo para manter ativo o ciclo econômico e gerar novas oportunidades.
A pontualidade na folha também assegura tranquilidade aos servidores públicos, que podem planejar suas finanças com mais segurança. A medida reflete o planejamento fiscal da administração, que trabalha para manter equilíbrio nas contas e eficiência no uso dos recursos públicos.
Com a folha de novembro já paga, Rolim de Moura segue fortalecendo sua economia, valorizando seus trabalhadores e ampliando os benefícios que essa movimentação financeira traz para toda a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!