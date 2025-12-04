Prefeitura informa que PROAMPE já injetou mais de 15 milhões de reais em microcrédito na economia local

Publicada em 04/12/2025 às 14h58
O Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores (PROAMPE) iniciativa do Governo do Estado de Rondônia e executado em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura e o Sebrae, continua ampliando oportunidades para quem deseja investir, iniciar ou fortalecer seu negócio. Desde o início das operações no município, em 2021, mais de 400 empresas locais já foram beneficiadas, consolidando o programa como uma das principais ferramentas de incentivo ao empreendedorismo regional.
A agente de crédito do Proampe na prefeitura de Rolim de Moura, Poliana Cristina, que atua no atendimento aos empreendedores, explica que o processo é simples e acessível. Segundo ela, “o interessado deve procurar o ponto de atendimento do PROAMPE na Prefeitura, levando documentos pessoais e dados do negócio. A equipe faz a análise, orienta cada etapa e auxilia na formalização do pedido de crédito. Nosso objetivo é facilitar a vida do empreendedor, garantindo agilidade e clareza em todo o processo”.
O secretário municipal de Fazenda, Jorge Ricardo da Costa, destaca que os resultados alcançados nos últimos anos comprovam a importância da parceria. “Desde 2021, quando o PROAMPE começou a atuar em Rolim de Moura, já ultrapassamos a marca de 400 empresas beneficiadas. Isso representa mais investimentos, fortalecimento do comércio local e maior circulação de renda no município.
O prefeito Aldo Júlio reforça que o PROAMPE tem sido um aliado fundamental no desenvolvimento econômico da cidade.
Para ele, “o microcrédito é uma oportunidade para quem deseja empreender ou expandir suas atividades. Cada negócio que cresce gera emprego, renda e movimenta a economia. Estamos muito satisfeitos com o resultado, mais de R$ 15 milhões aprovados em Rolim de Moura. A parceria com o Governo do Estado tem dado muito certo e continuará fortalecendo nosso município”. O atendimento do PROAMPE está disponível na Avenida João Pessoa, nº 4478, na Prefeitura), das 7h30 às 13h30.
