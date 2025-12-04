ROLIM DE MOURA

Prefeitura informa que PROAMPE já injetou mais de 15 milhões de reais em microcrédito na economia local

A agente de crédito do Proampe na prefeitura de Rolim de Moura, Poliana Cristina, que atua no atendimento aos empreendedores, explica que o processo é simples e acessível