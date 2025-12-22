Prefeitura informa que neste fim de ano o Feirão do Produtor funcionará em horário diferenciado
Por Assessoria
Publicada em 22/12/2025 às 15h07
A Prefeitura de Ji-Paraná informa que, neste fim de ano, o Feirão do Produtor funcionará exclusivamente às quartas-feiras , na véspera de Natal (dia 24 ) e na véspera de Ano Novo (dia 31).

Feira com horário especial para você se programar

Programe suas compras e garanta produtos frescos e de qualidade para as ceias de fim de ano. 

Nos dias 24 e 31 de dezembro, o nosso tradicional Feirão do Produtor vai funcionar em horário estendido: das 6h às 22h, na Av. Marechal Rondon, Bairro Dois de Abril. 

Essa é mais uma forma de valorizar os produtores locais e garantir mais conforto pra você aproveitar as compras de fim de ano com tranquilidade.

Prefeitura de Ji-Paraná. Compromisso com você.

