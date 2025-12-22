Prefeitura informa que neste fim de ano o Feirão do Produtor funcionará em horário diferenciado

Publicada em 22/12/2025 às 15h07
A Prefeitura de Ji-Paraná informa que, neste fim de ano, o Feirão do Produtor funcionará exclusivamente às quartas-feiras , na véspera de Natal (dia 24 ) e na véspera de Ano Novo (dia 31).
Feira com horário especial para você se programar
Programe suas compras e garanta produtos frescos e de qualidade para as ceias de fim de ano.
Feira com horário especial para você se programar!
Nos dias 24 e 31 de dezembro, o nosso tradicional Feirão do Produtor vai funcionar em horário estendido: das 6h às 22h, na Av. Marechal Rondon, Bairro Dois de Abril.
Essa é mais uma forma de valorizar os produtores locais e garantir mais conforto pra você aproveitar as compras de fim de ano com tranquilidade.
Prefeitura de Ji-Paraná. Compromisso com você.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!