Prefeitura informa que a abertura oficial da Casa do Papai Noel foi reagendada para o dia 12 de dezembro

Publicada em 04/12/2025 às 14h37
A alteração no cronograma foi realizada de forma planejada e responsável, com o objetivo de garantir uma experiência ainda mais completa, segura e encantadora para a população. A decisão reforça o compromisso da gestão municipal em entregar um espaço preparado em todos os detalhes, à altura do público que prestigia esse momento tão especial do calendário natalino.
A Casa do Papai Noel é um dos espaços mais aguardados pelas famílias ji-paranaenses, reunindo crianças, jovens e adultos em um ambiente de magia, emoção e confraternização. Por isso, a administração municipal optou pelo ajuste na data para que tudo esteja perfeitamente organizado para receber a população.
Programação oficial – 12 de dezembro | 19h30
•Chegada especial do Papai Noel
•Abertura oficial da Casa do Papai Noel
•Cantata com coral
•Show de Natal para toda a família
A Prefeitura de Ji-Paraná reforça seu compromisso com a valorização da cultura, do lazer e das tradições, proporcionando momentos que fortalecem os vínculos familiares e mantêm viva a magia do Natal na cidade.
